Parentes de Nava: líder do PTdoB recua da ideia de denúncia ao MP

Paulo Gonçalves/Folha da Região - 19/02/2016 Vítor Botelho afirmou agora que não vai acionar mais a Promotoria de Justiça contra ninguém Vítor Botelho afirmou agora que não vai acionar mais a Promotoria de Justiça contra ninguém







Na segunda-feira (9), Botelho disse que não vai acionar a Promotoria de Justiça contra ninguém. “Só quis abrir espaço para que, quem quiser fazer, o faça. E mostrar para o prefeito, para ele fazer o que quiser. (...) Quero que o prefeito faça o que prometeu”, afirmou Botelho, que foi servidor comissionado na gestão do ex-prefeito Cido Sério (PT).



Botelho disse ainda que queria expor a situação para Nava, que “prejudicou várias famílias no passado” ao entrar ação contra o nepotismo na Prefeitura. “Não sou disso (entrar com ação na Justiça). Nunca fiz. O próprio Ministério Público pode fazer a fiscalização”, afirmou o presidente local do PTdoB, para quem as nomeações podem não ser ilegais, mas são imorais.



MBL

O coordenador do MBL (Movimento Brasil Livre) em Araçatuba, Felipe Luiz de Oliveira, disse que o grupo, que apoiou a eleição de Dilador, acredita que ambas as nomeações são ilegais.



Segundo Oliveira, o MBL vai aguardar algum vereador questionar judicialmente, por este ser um dever dos parlamentares. Mas se houver “omissão”, segundo Oliveira, o MBL fará o questionamento.

