Parentes de Nava: Dilador fala em demissão, se houver irregularidade

“Não haverá dificuldade de exonerar. Não tenho compromisso com cargos”, declarou o chefe do Executivo, que viajou na segunda-feira a São Paulo para participar de palestra do ministro da Saúde, Ricardo Barros. No entanto, o tucano ressaltou que não vê problema, a princípio, na nomeação da irmã de Nava, Aparecida, para o cargo comissionado de diretora do departamento de assistência básica da Secretaria de Saúde.



Segundo o prefeito, a funcionária é servidora de carreira na pasta e qualificada para a função. Sobre Marise Storti Rodrigues Nava, que é nora do secretário e foi indicada para a função de confiança de diretora do departamento de supervisão de ensino, Dilador afirmou que baseou sua escolha na capacitação técnica dela.





