Aposentada reclama de praça abandonada no Hilda Mandarino Monique Bueno



Terça-Feira - 10/01/2017 - 14h50





Atualização: 14h51 de 10/01/2017

Local que deveria ser utilizado para lazer está sem manutenção, com lixo e bancos quebrados



Há dez anos, a aposentada Hermínia Ribeiro, 72, mora em frente a uma praça no bairro Hilda Mandarino, onde fica localizada a caixa d’água da Samar (Soluções Ambientais Araçatuba), e sempre teve satisfação por isso. “Morar perto de uma praça é muito gostoso porque temos onde nos distrair. Mas, nos últimos meses, o local não tem mais condições de ser aproveitado. Está abandonado”, contou.



Ela reclama, principalmente, do mato alto, que facilita o esconderijo de animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões. “Já encontrei escorpião em casa.”



Além do matagal, a praça possui bancos e parquinho quebrados e bebedouro desativado. “Antigamente, o proprietário de um trailer de lanche cuidava da praça. Era quando tinha movimento, mas agora só se vê mato alto.”



Segundo Hermínia, apenas o espaço onde está instalada a caixa d’água que abastece o bairro Hilda Mandarino está limpo. “Deve ser porque não é a Prefeitura que faz esse serviço. Nas eleições, prometem tanta coisa e depois não se vê nada”, lamentou. Ela disse que não procurou a Prefeitura por não acreditar em mudanças, mas chegou a ligar para um vereador, que não retornou a ligação.



OUTRO LADO

A reportagem enviou e-mail à assessoria de imprensa da Prefeitura para saber que medida será tomada na praça. No entanto, não recebeu resposta.



PARTICIPE DO DISQUE-FOLHA

