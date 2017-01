Latam Brasil é a 9ª empresa aérea mais pontual do mundo em 2016, diz consultoria Agência Estado Link



Terça-Feira - 10/01/2017 - 14h25





Comentários via Facebook:





A Latam Airlines Brasil ficou em nono lugar no ranking de companhias aéreas mais pontuais do mundo em 2016, organizado pela consultoria FlightStats. A empresa é a único latino-americana a constar no top 10 da lista, que considera apenas as empresas com operações globais.



Segundo o levantamento, a Latam Brasil obteve um índice médio de 85,07% de pontualidade nas chegadas de voos domésticos e internacionais ao longo do ano. A pesquisa considera como atrasos nos pousos e decolagens tempos de espera superiores a 15 minutos.



A liderança do ranking da FlightStats ficou com a companhia holandesa KLM, seguida pela espanhola Iberia e pela japonesa JAL. Completam o top 10 a Qatar Airways (Catar), Austrian Airlines (Áustria), ANA (Japão), Singapore Airlines (Cingapura), Delta (Estados Unidos), Latam Brasil e Qantas (Austrália).







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão