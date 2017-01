Executiva prorroga mandato de presidente do PSDB de SP Agência Estado Link



Terça-Feira - 10/01/2017 - 14h25





Comentários via Facebook:





A executiva do PSDB de São Paulo prorrogou, até maio de 2018, o mandato do deputado estadual Pedro Tobias como presidente do partido no Estado. Com a decisão, caberá ao parlamentar comandar as negociações para escolha do candidato a governador paulista que os tucanos apoiarão na próxima eleição.



A prorrogação foi aprovada durante reunião na noite de segunda-feira, 9, por maioria dos presentes. Segundo deputados que participaram do encontro, apenas três membros da executiva votaram contra prorrogar o mandato de Tobias: o deputado federal Vanderlei Macris e os deputados estaduais Cauê Macris e Carlão Pignatari.



A decisão pode ter desagradado ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Como mostrou o jornal "O Estado de S. Paulo" na última quinta-feira, 5, aliados do tucano vinham defendendo promover uma eleição interna para eleger a nova cúpula estadual do partido, para se contrapor à decisão da Executiva Nacional de prorrogar o mandato dos dirigentes nacionais.



O próprio Tobias deu declarações defendendo eleições internas, mas, segundo deputados, mudou de ideia de última hora. Até então, estavam cotados para disputar a sucessão dele o prefeito de Santos, Paulo Barbosa; o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro; e o deputado federal Miguel Haddad. Todos aliados de Alckmin.



Em 15 de dezembro de 2016, o senador Aécio Neves (MG) conseguiu apoio da maioria da cúpula partidária para prorrogar seu mandato de presidente nacional do PSDB até maio de 2018. Dessa forma, caberá a ele comandar as negociações para escolha do tucano que disputará a presidência da República nas próximas eleições gerais,



A manobra surpreendeu os aliados de Alckmin, que votaram contra. Assim como Aécio, o governador paulista também quer ser o candidato do PSDB em 2018. Além dos dois, o ministro das Relações Exteriores e senador licenciado, José Serra (SP), também tem interesse na candidatura.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão