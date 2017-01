Explosões no Afeganistão matam ao menos 38 Agência Estado Link



Terça-Feira - 10/01/2017 - 13h50





Comentários via Facebook: Atualização: 14h29 de 10/01/2017



Duas bombas explodiram e deixaram ao menos 38 mortos na capital do Afeganistão nesta terça-feira, afirmaram autoridades. Segundo Mohibullah Zeer, uma autoridade do Ministério de Saúde Pública, outras 72 pessoas ficaram feridas, entre civis e militares.



O Ministério do Interior afirmou que um homem bomba e um carro bomba explodiram, atentados reivindicados pelo Taleban.



O grupo, que enfrenta o governo apoiado pelos Estados Unidos há 15 anos, atacou alvos próximos de prédios do governo e do Legislativo.



Segundo Ghulam Faroq Naziri, parlamentar da província de Herat, o ataque feriu outro deputado da mesma província, Rahima Jami. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão