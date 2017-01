Santos fará amistoso contra lanterna do Campeonato Marroquino no Pacaembu Agência Estado Link



Patrocinado por uma empresa marroquina, o Santos fará um amistoso de pré-temporada contra uma equipe de Marrocos, o Kénitra. O duelo, anunciado nesta terça-feira, vai ocorrer no dia 29 de janeiro, domingo, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.



Em seu site, o Santos avisou que "em breve" vai dar outras informações sobre o jogo, como o horário da partida e os preços dos ingressos. Nesta data deveria começar o Campeonato Paulista, que foi adiado em uma semana em consequência da extensão do Campeonato Brasileiro por mais uma semana, em dezembro.



O Kénitra é segundo clube mais antigo de Marrocos, mas não é campeão nacional desde 1982. A equipe é a última colocada do Campeonato Marroquino, que está paralisado e só retorna em fevereiro.



Em seu site oficial, o Santos não detalha por que escolheu o pior time do Campeonato Marroquino para um amistoso, apenas que o convite foi aceito na semana passada. O time paulista é patrocinado pela Royal Air Marrocos, empresa aérea do país africano.







