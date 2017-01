'Minha mãe é uma peça 2' alcança cinco milhões de espectadores Agência Estado Link



De acordo com os dados da ComScore, o filme levou 1 milhão de pessoas na última semana, um total de 5 milhões de espectadores desde que estreou em 22 de dezembro. A arrecadação total é de R$ 66,3 milhões.



No segundo lugar, "Moana" levou pouco mais de 913 mil pessoas aos cinemas, o com arrecadação total de R$ 14,5 milhões. Outra estreia da semana, "Passageiros", ficou com a terceira posição. O longa protagonizado por Jennifer Lawrence e Chris Pratt, de "Guardiões da Galáxia", faturou R$ 8,5 milhões.



Veja a lista completa dos dez filmes que mais arrecadaram no final de semana:



1. "Minha Mãe é Uma Peça 2": R$ 15,7 milhões

2. "Moana" - R$ 14,5 milhões

3. "Passageiros": R$ 8,5 milhões

4. "Sing - Quem Canta Seus Males Espanta": R$ 3 milhões

5. "Rogue One - Uma História Star Wars": R$ 2,3 milhões

6. "Invasão Zumbi": R$ 1 milhão

7. "Dominação": R$ 1 milhão

8. "Animais Noturnos": R$ 448,9 mil

9. "Sully - O Herói do Rio Hudson": R$ 380,9 mil

10. "Eu, Daniel Blake": R$ 244,6 mil

