Ministro da Saúde anuncia liberação de R$ 774 milhões e 81 ambulâncias para SP Agência Estado Link



Terça-Feira - 10/01/2017 - 13h10





Comentários via Facebook:





O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, recebe nesta terça-feira, 10, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que faz uma prestação de contas sobre os repasses a serem feitos pelo governo federal ao Estado nessa área.



Num total que inclui emendas parlamentares, R$ 774,4 milhões estão previstos em transferências ao Estado. Barros anunciou ainda que municípios paulistas receberão 81 das 340 ambulâncias que estão sendo entregues pela União para renovação da frota do Samu.



Do total liberado, R$ 234 milhões se referem a custeio de serviços que estavam em funcionamento sem a contrapartida federal no Estado.



Num discurso acompanhado por prefeitos do Estado, o ministro destacou ainda a economia de R$ 1,9 bilhão obtida em seu ministério como resultado, segundo ele, da gestão mais austera da pasta e medidas como revisão de contratos.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão