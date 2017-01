Corinthians fica perto de contratar o volante Fellipe Bastos Agência Estado Link



Terça-Feira - 10/01/2017 - 11h25





Comentários via Facebook:





Além de acertar a chegada do ex-palmeirense Gabriel, que depende apenas de detalhes burocráticos para assinar o contrato, o Corinthians está perto de contratar mais um volante. Fellipe Bastos deverá se reunir com a diretoria entre terça e quarta-feira para concretizar o negócio, que já foi definido verbalmente. O jogador de 26 anos estava emprestado ao Baniyas SC, nos Emirados Árabes, mas conseguiu se desligar do Al Ain, com o qual ainda tinha vínculo contratual.



Revelado pelo Botafogo, Fellipe foi vendido ao Benfica aos 18 anos. Passou pelo Belenenses, também de Portugal, e Servette, da Suíça. Em 2010, retornou ao Brasil e foi um destaques da conquista da Copa do Brasil do ano seguinte pelo Vasco. Emprestado à Ponte Preta, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Retornou ao Vasco em 2014, mas foi novamente emprestado, desta vez ao Grêmio. É um segundo volante que marca bem, fecha os espaços, mas chega ao ataque e bate faltas com um potente chute de direita.



O nome de marcador, no entanto, não foi a primeira opção da diretoria. Fellipe entrou no radar da diretora depois das dificuldades que o Corinthians encontrou para contratar os preferidos do técnico Fabio Carille: Rithely, que anunciou nesta segunda-feira sua permanência no Sport, e do próprio Gabriel, ex-Palmeiras.



O Corinthians já tem três reforços confirmados para 2017: os atacantes Jô, Luidy e Kazim, e encaminhou negócios pelos volantes Paulo Roberto. O centroavante Willian Pottker, da Ponte Preta, permanece na mira do clube.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão