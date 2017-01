Casal tem casa invadida na madrugada e é roubado Lázaro Jr. Link



Um casal morador no bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba, que pediu para não ser identificado, teve a casa invadida na madrugada desta terça-feira (10). As vítimas

Dormiam quando ouviram barulho de arrombamento da porta e foram surpreendidas ainda no quarto por dois homens.



Eles portavam armas de cano longo, do tipo espingarda, e não foram identificados pelo casal. As vítimas foram ameaçadas pelos ladrões, que queriam dinheiro, e o homem chegou a ser amarrado.



Foram roubados R$ 2 mil em dinheiro, R$ 200 em moedas de R$ 1 da série Olimpíadas e os dois aparelhos de celular das vítimas. Os assaltantes ainda deixaram o local no carro da família, que não tinha sido localizado até o início da manhã.



O casal não foi ferido e a polícia realizou patrulhamento, mas não conseguiu encontrar os criminosos. Equipe do IC (Instituto de Criminalística) esteve no imóvel para perícia e apreendeu uma lanterna utilizada pelos ladrões e que foi abandonada.





