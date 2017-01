Em folga no México, Anitta faz sucesso nas redes postando fotos de biquíni Agência Estado Link



Terça-Feira - 10/01/2017 - 11h00





Comentários via Facebook:





A cantora Anitta está curtindo uma pausa nos shows após se apresentar no sábado, 7, durante as comemorações do aniversário de 50 anos de Praia Grande (SP). Em imagens compartilhadas nas redes sociais, a cantora aparece no litoral do México, na praia de San José del Cabo, juntamente com o amigo e fotógrafo Eduardo Bravin.



Nas fotos, Anitta exibe o corpo magro e malhado em dois modelos diferentes de biquíni, um branco e o outro dourado, além de um maiô com uma estampa em vermelho e branco. Ela está hospedada em um hotel na região, que tem diárias a partir de US$ 301.



Desde sexta-feira, 6, o clipe de "Loka", estrelado pela cantora juntamente com a dupla Simone & Simaria já acumulou mais de 12 milhões de visualizações.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão