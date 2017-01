Vice-presidente do PT defende que sigla não troque coerência por cargos na Câmara Agência Estado Link



Diante das articulações para a eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, o vice-presidente nacional e secretário de Comunicação do PT, Alberto Cantalice, afirmou que o partido não pode trocar a coerência por cargos em mesas diretoras.



Cantelice usou nesta terça-feira, 10, a rede social Twitter para dizer que o que a legenda precisa é reaprender a ser oposição. "O PT tem que reaprender a ser oposição. Nada justifica trocar a coerência por cargos em mesas diretoras", escreveu.



Conforme publicado pelo Broadcast Político nesta segunda-feira, 9,, o candidato à reeleição para presidência da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) ameaça repetir o que fez o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) em 2015 e formar um "blocão" de partidos da base aliada para tentar isolar o PT na disputa interna da Casa, caso o partido não apoie sua recondução ao cargo. Se o bloco for formado e Maia, eleito, os petistas ficariam mais um biênio sem cargos na Mesa Diretora.







