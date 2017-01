Homem preso escondia droga em carretinha de moto Lázaro Jr. Link



A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira (9), um soldador de 21 anos, morador no bairro Morada dos Nobres, em Araçatuba, acusado de tráfico de drogas. Ele foi flagrado na "famosa" praça do bairro Claudionor Cinti, com porções de maconha e cocaína escondidas dentro de uma carretinha para o transporte de motos.



Equipe estava em patrulhamento pelo bairro e ao passar pela rua Rodamante Ferreira, onde fica a praça do bairro, conhecida como ponto de venda de entorpecentes, os policiais suspeitaram do acusado. Ele estava em pé, ao lado da carretinha, com uma das mãos dentro dela e tentou correr ao ver a viatura.



Foi feita a abordagem e apesar de nada de irregular ter sido encontrado com o suspeito, no semirreboque havia 19 microtubos com cocaína, 11 porções de maconha e uma sacola plástica com centenas de tubos plásticos para colocar entorpecentes. O material estava escondido entre latas de tinta vazias e objetos para pintura.



O soldador confessou que a droga seria comercializada por R$ 10 a porção. Ele disse que recebia o entorpecente de outra pessoa, que não informou a identidade, e de cada 26 unidades comercializadas, ficava com o valor referente a seis e repassava o restante.



Levado ao plantão policial, o acusado foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia de Penápolis.





