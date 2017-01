'La La Land' tem 11 indicações ao BAFTA, prêmio mais importante do Reino Unido Agência Estado Link



O musical "La La Land" trilha cada vez mais rapidamente o caminho para uma bela temporada de prêmios, e nesta terça-feira, 10, recebeu 11 indicações para o British Academy Film Awards (o BAFTA), o equivalente no Reino Unido ao Oscar.



A doce história romântica interpretada por Ryan Gosling e Emma Stone concorre nas categorias melhor filme, diretor, ator e atriz nos BAFTA, considerados um forte indicador de sucesso parecido em Hollywood - a premiação do Oscar ocorre em fevereiro. As nominações se somam ao momento do musical depois que o mesmo levou sete Globos de Ouro neste domingo, dia 8.



O sci-fi filosófico "A Chegada" e o thriller psicológico "Animais Noturnos" têm nove indicações cada um. Os filmes foram anunciados no escritório central da Academia Britânica pelos atores Dominic Cooper e Sophie Turner nesta terça-feira.



Além de "La La Land", estão indicados para o prêmio de melhor filme "A Chegada", "Eu, Daniel Blake", "Moonlight: Sob a Luz do Luar" e "Manchester à Beira-mar".



Na categoria melhor ator, concorrem Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Casey Affleck ("Manchester"), Jake Gyllenhaal ("Animais Noturnos"), Gosling ("La La Land") e Viggo Mortensen ("Capitão Fantástico").



Ao prêmio de melhor atriz, estão indicadas Amy Adams ("A Chegada"), Emily Blunt ("A Garota do Trem"), Emma Stone ("La La Land"), Meryl Streep ("Florence") e Natalie Portman ("Jackie").



Os vencedores serão anunciados no dia 12 de fevereiro, numa cerimônia no Royal Albert Hall, em Londres, duas semanas antes do Oscar. O BAFTA ainda tem uma categoria para melhor filme britânico, na qual concorrem: "Eu, Daniel Blake", "American Honey", "Denial", "Animais Fantásticos e Onde Habitam", "Notes on Blindness" e "Under the Shadow". Fonte: Associated Press.







