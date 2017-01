U2 festeja 30 anos de 'The Joshua Tree' com turnê Agência Estado Link



O U2 iniciará no dia 12 de maio, em Vancouver, no Canadá, uma turnê pela América do Norte e Europa para marcar o 30º aniversário do lançamento de seu emblemático álbum The Joshua Tree, com shows em Barcelona e Dublin, sua cidade de origem.



A turnê The Joshua Tree Tour 2017, de 26 shows, será encerrada em Bruxelas no dia 1º de agosto, indicou sua produtora, Live Nation.



The Joshua Tree saiu em 9 de março de 1987, com várias das canções mais famosas do grupo, como I Still Havent Found What Im Looking For, Where the Streets Have no Name e a balada With or Without You. Foram vendidos mais de 25 milhões de exemplares no mundo.





