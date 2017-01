Bandidos furtam espingardas e revólver de chácara Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 10/01/2017 - 08h16





Atualização: 09h12 de 10/01/2017



Três espingardas, um revólver e munições foram furtadas de uma residência em uma propriedade rural à margem da estrada vicinal Caran Rezek, em Araçatuba. O crime aconteceu no domingo, mas foi registrado na noite de segunda-feira (9).



A vítima, um motorista de 59 anos, contou à polícia que deixou a residência, que fica próxima à área urbana do município, por volta das 14h30 daquele dia. Quando retornou, encontrou arrombadas as portas da sala e a do quarto, onde estavam os armamentos.



Foram furtados um revólver e três espingardas cujos calibres não foram informados, um televisor de 32 polegadas um notebook e 56 munições calibre 38 intactas. A vítima não tem suspeitos de autoria do crime e o caso é investigado.





