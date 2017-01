Córrego transborda na zona sul de São Paulo após chuva forte Agência Estado Link



Um córrego transbordou em São Paulo após as fortes chuvas que atingem a cidade desde o início da noite desta segunda-feira, 9. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), toda a capital está em atenção para alagamentos e as subprefeituras de Campo Limpo e M'Boi Mirim estão em alerta.



Segundo o CGE, o Córrego Morro do S, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, transbordou. Também na zona sul foi registrado um ponto de alagamento intransitável na Avenida Ellis Maas, no M'Boi Mirim.



A chuva veio dos municípios de Caieiras, Franco da Rocha e Jundiaí e atingia com forte intensidade a zona norte, nos bairros de Tremembé, Jaçanã, Tucuruvi, Mandaqui, Perus e Anhanguera, por volta das 21 horas. Nos municípios de Guarulhos, Mairiporã, Caieiras, Franco da Rocha e Cajamar, chovia forte neste mesmo horário.



Na zona sul, a chuva também é intensa nos bairros de Parelheiros, Cidade Dutra e Grajaú, com potencial para queda de granizo. Já na zona oeste, a precipitação é moderada na Lapa, Perdizes, e Barra Funda. A temperatura média na cidade é de 23ºC.



Previsão



Na terça-feira, a previsão é de temperaturas ficam elevadas, com pancadas de chuva moderadas e fortes. Há risco de raios e queda de granizo. Os termômetros podem marcar até 31°C.







