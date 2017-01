Telmo de Avelar, dublador do 'Pateta', falece aos 93 anos Agência Estado Link



Segunda-Feira - 09/01/2017 - 21h05





Comentários via Facebook: Atualização: 21h10 de 09/01/2017

Divulgação Telmo foi um dos pioneiros da dublagem no país e ficou conhecido por ser a voz oficial do Pateta Telmo foi um dos pioneiros da dublagem no país e ficou conhecido por ser a voz oficial do Pateta



Morreu na madrugada desta segunda-feira, 9, aos 93 anos, o ator e dublador Telmo Perle Münch, conhecido como Telmo de Avelar. Ele, que interpretou personagens como o Pateta, da Disney, estava internado desde sexta-feira, 6, na Coordenação de Emergência Regional, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.



Telmo nasceu em 2 de outubro de 1923 em Curitiba, no Paraná. Foi um dos pioneiros da dublagem no país e ficou conhecido por ser a voz oficial do Pateta nos anos 1970 e 1980 e por interpretar o professor Ludovico Von Pato, também da Disney.



Foi ainda o primeiro narrador do desenho Super-Amigos, deu voz ao Senhor Olivaras, em Harry Potter e a pedra filosofal e a Charlie Chan na série dos anos 1970. Em 50 anos de carreira, dirigiu ainda a dublagem de filmes e seriados como A Família Dinossauro e Planeta dos Macacos. "Tiveram sucesso de repercussão fora do comum", lembrou Telmo em entrevista ao site Radiofobia.



Como ator, foi o técnico de futebol Fausto Paiva, em Irmãos Coragem. Na novela Pai herói, em 1979, foi o delegado Sandoval.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão