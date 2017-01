Merkel adverte Reino Unido sobre condições para acesso ao mercado comum da UE Agência Estado Link



A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, alertou novamente o Reino Unido que seu acesso ao mercado único da União Europeia pode ser limitado se o país restringir a imigração de cidadãos do bloco.



A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, indicou a intenção de dar prioridade a uma pausa nas imigrações com a saída do país da UE. Entretanto, os parceiros dos britânicos do bloco europeu estão firmes em não permitir que a medida ocorra, afirmando que ela é incompatível com manter acesso total ao mercado único do bloco. Fonte: Associated Press.







