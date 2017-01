Assessora de Trump diz que ele pode rever sanções de Obama contra a Rússia Agência Estado Link



Segunda-Feira - 09/01/2017 - 17h55





Comentários via Facebook:





Kellyanne Conway, assessora do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que não vê necessidade de investigações adicionais sobre a interferência de hackers russos nas eleições presidenciais americanas e indicou que Trump considera reverter algumas das ações punitivas de Obama contra a Rússia.



Em entrevista ao jornal USA Today, Conway disse que "Trump vai querer se certificar de que nossas ações são proporcionais ao que ocorreu, com base no que sabemos". A assessora também afirmou que as ações de Obama, incluindo a expulsão de 35 agentes russos de Washington e de San Francisco, foram mais duras do que as atitudes tomadas por ele após os EUA hackearem a China e a Coreia do Norte.



Conway também ridicularizou uma proposta dos legisladores democratas, que propõe uma comissão bipartidária e independente para investigar alegações contra a Rússia. "É curioso e um pouco humorístico que os democratas falem sobre alguma coisa bipartidária dado que eles prometeram obstruir tudo o que tentarmos fazer", disse ela.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão