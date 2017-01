Temer transfere cargo a Rodrigo Maia e embarca para Portugal Agência Estado Link



O presidente Michel Temer embarcou às 17 horas para Portugal para acompanhar o velório do ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Portugal Mário Soares, que morreu no sábado, 7, aos 92 anos. As cerimônias fúnebres estão marcadas para terça-feira, dia 10.



Temer está acompanhado do ex-presidente da República José Sarney; do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha; do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Ferreira Mendes; e do Embaixador e Subsecretário-geral de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, Fernando Simas Magalhães.



Antes de embarcar, Temer fez a transferência de cargo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na base aérea de Brasília.







