Cristiano Ronaldo é eleito melhor do mundo e 'cola' em Messi Agência Estado Link



Segunda-Feira - 09/01/2017 - 17h25





Comentários via Facebook: Atualização: 17h28 de 09/01/2017

Fifa - 09/01/2017 Português, com seu 4º título individual, disse que não vai descansar enquanto não desbancar Messi Português, com seu 4º título individual, disse que não vai descansar enquanto não desbancar Messi



Cristiano Ronaldo venceu o troféu de melhor jogador de 2016, coroando um ano perfeito com a conquista da Liga dos Campeões, Eurocopa e Mundial de Clubes. O português, com seu quarto título individual, ainda se aproximou do recorde de Lionel Messi de cinco troféus e manda um recado: não vai descansar enquanto não desbancar o argentino. "As pessoas não são cegas", disse.



Mas a festa teve um gosto amargo, com toda a delegação do Barcelona boicotando o evento. O argentino Messi, o uruguaio Suárez e outros premiados anularam sua participação na festa, que foi do Real Madrid. Grande astro da equipe merengue, Cristiano Ronaldo superou Messi e o francês Griezmann (do Atlético de Madrid), outros dois finalistas ao grande prêmio da cerimônia.



Oficialmente, o time catalão usou o argumento de que precisava se preparar para a partida de quarta-feira contra o Athletic Bilbao, pela Copa do Rei. Mas foi uma atitude de protesto dos jogadores, liderados por Piqué, contra os dirigentes do clube, contra a arbitragem na Espanha e um suposto favorecimento ao Real que levou ao boicote, criando um mal-estar na entidade em Zurique para a Fifa, que queria usar o evento para marcar o fim das polêmicas.



O comportamento do Barça foi duramente criticado. "É uma tremenda falta de respeito", disse Roberto Carlos, ex-jogador do Real. "Messi teria de entender que deveria estar aqui. O Real também tem jogo nesta semana. As obrigações profissionais são as mesmas", disse. Para o brasileiro, está "claríssimo que hoje o Real é o melhor do mundo".



Com 31 anos, Cristiano Ronaldo já havia ganho o troféu em 2008, 2013 e 2014. Mas também chegou a abandonar Messi sozinho na premiação de 2011. Naquele momento, Mourinho era treinador do Real e também apoiou o boicote. E, ao ser eleito o melhor do mundo pela quarta vez, o português também superou o ex-atacante brasileiro Ronaldo, que faturou a honraria de maior jogador do planeta em 1996, 1997 e 2002.



Nesta segunda-feira, foi a vez de o português fazer a festa. "É uma grande satisfação. Tivemos uma temporada incrível", disse o astro. "Agradeço aos meus companheiros, minha família e dizer que 2016 foi o melhor ano da minha carreira. Existiam dúvidas. Mas as pessoas não são cegas. Depois do que eu ganhei no clube e na seleção, sabia que poderia ganhar esse título", insistiu. "Os prêmios falam por si só", disse, lamentando a ausência dos jogadores do Barcelona.



A ausência do Barça ainda criou um mal-estar quando a Fifa anunciou a seleção do mundo. Quatro dos jogadores eram do clube catalão: Messi, Iniesta, Piqué e Suárez. Iniesta enviou uma mensagem por vídeo, "se desculpando por não estar na gala por uma partida transcendental". Mas, no palco, o time incompleto chamava a atenção. A seleção ainda contou com Modric, Manuel Neuer, Sergio Ramos, Marcelo, Daniel Alves e Kroos.



Levou ainda o prêmio de melhor treinador o italiano Claudio Ranieri, que conduziu o Leicester City ao título na Inglaterra. Ele bateu Fernando Santos, que conquistou a Eurocopa como Portugal, e Zinedine Zidane, do Real Madrid, atual campeão europeu de clubes. Entre as mulheres, a vencedora foi Silvia Neider, da Alemanha.



RESGATE - A festa também foi amplamente usada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, para mostrar ao mundo que alguns dos maiores jogadores estavam ao seu lado e tentar apagar os meses de crise na entidade. Foram pelo menos 20 grandes nomes do esporte convocados para a festa, para jogos amistosos e mesmo para distribuir autógrafos.



Um deles foi o brasileiro Ronaldo, que usou a oportunidade para elogiar a Fifa, indicando que era "importante ver o comportamento da entidade, colocando os jogadores como protagonistas e não os escândalos de corrupção". Ronaldo era parte do Comitê Organizador da Copa de 2014, permeada de escândalos.



Mas o grande trunfo de Infantino era Diego Maradona, que por anos acusou a Fifa de

"mafiosa" e corrupta. Sua presença na entidade era vendida como a "prova" de que a página de escândalos tinha sido virada. "Queremos ajudar a fazer uma Fifa transparente, purista e limpa. É o que o mundo quer", declarou. "O futebol tão corrupto precisa acabar", defendeu, sentando na primeira fila da festa. Também coube ao argentino entregar o prêmio ao melhor treinador.



Logo antes da eleição na Fifa, quando Michel Platini ainda era candidato ao comando da entidade, Maradona chegou a acusar o francês de "saber como roubar como Blatter". Agora, ele é o cabo eleitoral das propostas de Infantino, o ex-braço-direito de Platini. "Depois de tudo o que roubaram e de toda a corrupção, é bom ver caras novas", disse Maradona. "É incrível ver quantos craques estão aqui. O futebol voltou", completou Infantino.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão