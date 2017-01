Obama se despede da Casa Branca com 57% de aprovação Agência Estado Link



Segunda-Feira - 09/01/2017 - 16h40





Comentários via Facebook: Atualização: 17h15 de 09/01/2017

Amanda Lucidon/Casa Branca - 28/04/2016 Ainda segundo a pesquisa, 44% dizem que Obama tentou cumprir suas promessas, mas falhou Ainda segundo a pesquisa, 44% dizem que Obama tentou cumprir suas promessas, mas falhou



Mais da metade dos americanos vê Barack Obama como um bom presidente, segundo uma pesquisa feita em parceria entre a Associated Press e o Centro de Pesquisas para Assuntos Públicos NORC. Segundo a pesquisa, 57% dos americanos veem Obama favoravelmente, enquanto 37% têm uma visão desfavorável do presidente americano.



Esses números contratam com a forma como os americanos viam Obama há alguns anos. Em dezembro de 2014, um mês após os democratas perderem o controle do Senado, apenas 41% disseram ter uma visão positiva de Obama, segundo uma pesquisa feita pela AP e pelo GFK.



Ainda segundo a pesquisa, 44% dos americanos dizem que Obama tentou cumprir suas promessas, mas falhou; 22% afirmaram que ele não cumpriu suas promessas; e 32% disseram que o presidente cumpriu o que prometeu.



Segundo a pesquisa, Obama sairá da Casa Branca com a popularidade mais alta que a de seu antecessor, George W. Bush, que teve aprovação de 40% dos americanos de acordo com pesquisa da Gallup. George H.W. Bush, quando saiu da presidência dos EUA, tinha 62% de aprovação, mesmo não conseguindo um segundo mandato.



Obama está próximo da aprovação de Bill Clinton, que também foi visto de forma favorável por 57% dos americanos ao final de seus oito anos de mandato. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão