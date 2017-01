Ivete Sangalo diz na TV que quer ter mais um filho Agência Estado Link



Ivete Sangalo confidenciou que pretende ter um segundo filho no programa "Encontro", da TV Globo, desta segunda-feira, 9. Segundo a cantora, os planos de engravidar foram temporariamente adiados por causa do aumento de casos de zika vírus no Brasil nos últimos anos, mas eles devem ser retomados em breve, pois Marcelo, de 6 anos, quer muito ter um irmão ou irmãzinha.



"Nasci para ser mãe. Descobri isso. Mas mosquitinho não quer saber de autógrafo não, quer descer o sarrafo em todo mundo. Então eu fiquei um pouco temerosa com isso, mas é um desejo muito grande", confidenciou.



A cantora também afirmou que é muito preocupada com o bem-estar do filho e dos sobrinhos, que considera como se fossem filhos. "Eu acho engraçado: eu não saio de casa sem a sacola do 'e se': 'e se chover', 'e se sentir fome', 'e se sentir sede', 'e se quiser tirar o chinelo'. Eu levo tudo na mochila", comentou.



"Quando a gente tem um filho, a gente assina um contrato. Lê a primeira cláusula: 'vai ser o maior amor da sua vida'. E você, cego, assina, e não lê o resto: 'você perderá a sua paz para sempre", brincou Ivete.







