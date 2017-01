Parlamento da Turquia discute novos poderes a presidente Agência Estado Link



O Parlamento da Turquia inicia nesta segunda-feira o debate sobre uma emenda constitucional que daria novos poderes ao presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, além da possibilidade de concorrer a dois novos mandatos de cinco anos.



Erdogan, que domina a política no país nos últimos 14 anos, tem pressionado por maiores poderes políticos há bastante tempo, afirmando que uma liderança mais forte faria a Turquia crescer mais rapidamente.



Já a oposição teme que, caso aprovadas, as reformas concentrem poder nas mãos do presidente, transformando o país em uma espécie de ditadura e afastando a Turquia da democracia e de sua âncora no Oeste.



"Eles estão tentando transformar o regime parlamentar em um totalitarista", afirmou o principal líder da oposição, Kemal Kilicdaroglu.



As mudanças fariam do presidente o líder do executivo, permitindo que ele forme um governo, mantenha laços com o partido, proponha orçamentos e declare Estado de Emergência. As medidas também preveem que Erdogan possa disputar outras duas eleições, o que o faria governar até 2029.



O debate chega em um momento difícil para o país, chacoalhado por uma onda de atentados terroristas, conflito renovado com os separatistas curdos no sudeste, a ofensiva militar na Síria e uma tentativa fracassada de golpe, em julho. Fonte: Associated Press.







