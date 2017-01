'Ponderar sobre indicação não é crime', diz defesa de Palocci Agência Estado Link



O advogado do ex-ministro Antonio Palocci, José Roberto Batochio, comentou reportagem que mostra que o empreiteiro Marcelo Odebrecht pediu ao ex-ministro "espaços" no governo Dilma Rousseff para o então secretário executivo da Controladoria-Geral da União (CGU) Luiz Navarro.



Batochio afirmou que não há irregularidades em fazer indicações. "Acaso ponderações sobre indicação de funcionários a promoções ou ascensão na carreira passou a ser crime? Que democracia é esta em que membros de um governo estão condenados à mudez para não serem grampeados?", disse o defensor do ex-ministro.



Palocci foi preso em setembro do ano passado, em meio às negociações do acordo de delação premiada de executivos e ex-executivos da Odebrecht - ao todo, são 77 delatores ligados à empreiteira.



A operação que levou à prisão de Palocci - Omertà - investigou indícios da relação entre o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil (governos Lula e Dilma) com o comando da maior empreiteira do País. Segundo a força-tarefa da Lava Jato, Palocci atuou como intermediário do PT perante a Odebrecht.



Acusação



De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Palocci atuou "em favor dos interesses do Grupo Odebrecht no exercício dos cargos de deputado federal, ministro da Casa Civil e membro do Conselho de Administração da Petrobras". A Lava Jato sustenta que Palocci teria recebido R$ 128 milhões do "departamento de propinas" da empreiteira, destinados não só a ele, mas ao PT e para o custeio de campanhas do partido.



Luiz Navarro, hoje conselheiro da Comissão de Ética da Presidência da República, não se manifestou até a conclusão desta reportagem. A Odebrecht disse que não comentaria o caso. Em nota, informou que colabora com a Justiça e está "implantando as melhores práticas de compliance, baseadas na ética, transparência e integridade". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







