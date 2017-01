Vendas de papelão ondulado caem 2,77% em dezembro, mostra prévia da ABPO Agência Estado Link



Segunda-Feira - 09/01/2017 - 10h45





As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - caíram 2,77% em dezembro de 2016 ante mesmo mês de 2015, para 258,796 mil toneladas. Na comparação com o mês exatamente anterior, novembro, o recuo foi de 7,05%. Os dados são prévios e foram divulgados nesta segunda-feira, 9, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).



No acumulado de janeiro a dezembro de 2016, a comercialização de papelão ondulado somou 3,255 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 2,28% ante 2015. Ao final do mês, a ABPO divulga novamente os números de dezembro, mais atualizados.



Dezembro é o quarto mês consecutivo de queda nas vendas na comparação com iguais períodos de 2015. Em novembro, a baixa foi de 2,13%, em outubro, de 7,58%, e em setembro, de 3,06%, ante alta de 3,06% em agosto, de 0,05% em julho e de 3,02% em junho.







