China critica encontro entre autoridades americanas e presidente de Taiwan

A China reiterou a sua oposição a qualquer tipo de contato entre os EUA e Taiwan, após uma reunião entre o senador do Texas Ted Cruz e o governador, Greg Abbott, com a presidente da ilha, Tsai Ing-wen.



Cruz e Abade se encontraram com Tsai no domingo enquanto ela estava passando por Houston em seu caminho para uma visita aos aliados centro-americanos de Taiwan.



Em uma entrevista coletiva em Pequim nesta segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lu Kang, disse que a China se opunha firmemente a qualquer contato entre a líder de Taiwan e "qualquer pessoa do governo dos EUA". Tais contatos ameaçam perturbar e minar as relações entre Washington e Pequim, disse Lu.



A China reivindica Taiwan como seu próprio território e vem aumentando pressão diplomática sobre a inclinação de Tsai para a independência desde a sua última eleição.



Cruz disse em um comunicado para a imprensa que durante seu encontro com Tsai, "discutimos nossa oportunidade mútua para melhorar a estatura de nossas relações", numa palestra que abordava as vendas de armas, os intercâmbios e relações econômicas.



Uma autoridade da equipe de transição do presidente eleito, Donald Trump, disse que nem Trump nem as autoridades de transição se encontraram com Tsai.



No mês passado, Trump violou o protocolo diplomático falando por telefone com a líder de Taiwan. Trump levantou mais preocupações em Pequim quando questionou uma política dos EUA que desde 1979 reconhecia Pequim como o governo da China e que mantém apenas relações não oficiais com Taiwan.



Os legisladores dos EUA frequentemente se reúnem com presidentes taiwaneses. O encontro mais recente aconteceu em junho, quando Tsai se reuniu em Miami com o senador republicano Marco Rubio da Flórida.



O tabloide nacionalista Global Times disse que Pequim tomaria uma linha dura sobre qualquer contato entre o governo de Taiwan e Trump. A China também deverá impor pressão militar a Taiwan e empurrá-lo para o limite de se reunificar pela força", de acordo com o editorial do jornal. Fonte: Associated Press







