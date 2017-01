Tentativa frustrada de assalto gera pânico em shopping da zona sul do Rio Agência Estado Link



Uma tentativa de assalto a uma joalheria no piso térreo do Botafogo Praia Shopping, em Botafogo (zona sul do Rio), na noite deste domingo (8), teve tiros e causou pânico entre as pessoas QUE passavam pelo local.



Segundo a PM, pelo menos dois homens planejavam assaltar a joalheria e entraram armados no shopping. Até as 23h30, a polícia não havia confirmado se eles conseguiram realizar o assalto ou não. Uma das versões dava conta de que eles concluíram o roubo. Segundo outra versão, eles teriam desistido ao serem cercados por vigilantes.



Na fuga, quando já estavam na calçada em frente ao shopping, os suspeitos dispararam três tiros para o alto. Ninguém se feriu, mas uma janela do shopping ficou estilhaçada. A dupla fugiu em motos conduzidas por comparsas que os aguardavam.



