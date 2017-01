Grupo de turistas é assaltado durante trilha na floresta da Tijuca Agência Estado Link



Um grupo de aproximadamente 20 turistas foi assaltado enquanto caminhava por uma trilha na floresta do Parque Nacional da Tijuca, na zona norte do Rio, na tarde deste domingo (8).



Segundo a Polícia Militar, eles foram abordados por três homens armados, que recolheram objetos das vítimas e conseguiram fugir. Uma das pessoas assaltadas foi ferida com uma faca. Socorrida, ela passa bem e não corre risco de vida, conforme a PM.



Depois que o caso foi denunciado pelas vítimas, policiais militares do 6º Batalhão (Tijuca) e do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) fizeram buscas nas imediações, mas até as 21h deste domingo não haviam identificado nem detido nenhum suspeito. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).







