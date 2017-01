Com 30 confrontos, segunda fase da Copa São Paulo começa nesta segunda-feira Agência Estado Link



Domingo - 08/01/2017 - 23h15





Comentários via Facebook:





Com o final da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo, os 30 confrontos da próxima etapa da competição já estão desenhados. O mata-mata começa nesta segunda-feira com seis jogos. Ao total são 60 classificados, que se enfrentam por uma vaga na terceira fase.



O São Paulo encerrou os três primeiros jogos com 100% de aproveitamento, mas levou a vantagem sobre o maior rival Corinthians no saldo de gols (12 a 11).



Nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) deve confirmar os horários dos times que garantiram a classificação neste domingo. A tendência é que a entidade confirme os jogos para esta quarta e provavelmente o líder de cada grupo continua em sua sede para esta segunda fase.



Confira os jogos da 2.ª fase da Copa São Paulo:



Segunda-feira

16 horas

Grêmio-RS x Mirassol-SP (Votuporanga)

Náutico-PE x Votuporanguense-SP (Tanabi)

18h45

Ponte Preta-SP x Penapolense-SP (Marília)

19 horas

Paraná-PR x Marília-SP (Penápolis)

20 horas

Novorizontino-SP x Sergipe-SE (Novo Horizonte)

21 horas

Botafogo-RJ x Atlético-MG (São José do Rio Preto)



Terça-feira

16 horas

Nova Iguaçu-RJ x Capivariano-SP (a definir)

Primavera-SP x Santa Cruz-PE (Indaiatuba)

Ituano-SP x Atlético-PR (Itu)

Botafogo-SP x Vasco-RJ (Limeira)

Batatais-SP x Ferroviária-SP (Cravinhos)

Vitória-BA x Red Bull Brasil-SP (Jundiaí)

18h30

Paulista-SP x Atlético-GO (Jundiaí)

18h45

São Paulo-SP x Chapecoense-SC (Capivari)

19 horas

São Carlos-SP x Independente-SP (São Carlos)

21 horas

Palmeiras-SP x Sport-PE (Araraquara)



Data e locais a definir:

Corinthians-SP x Mantiqueira-SP

Coritiba-PR x Taubaté-SP

Ceará-CE x Mogi Mirim-SP

Internacional-RS x Taboão da Serra-SP

Bahia-BA x Cruzeiro-MG

Bragantino-SP x Trindade-GO

Flamengo-RJ x Nacional-SP

Goiás-GO x São Caetano-SP

Santos-SP x Flamengo-SP

Avaí-SC x Rio Branco-AC

Grêmio Osasco-SP x Juventus-SP

Figueirense-SC x Fluminense-RJ

Juventude-RS x Santo André-SP

Água Santa-SP x Estanciano-SE







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão