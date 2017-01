Ted Cruz e governador de Texas se encontram com presidente de Taiwan Agência Estado Link



O senador pelo Texas Ted Cruz e o governador do Texas, Greg Abbott, informaram que se encontraram neste domingo com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, quando ela passou por Houston em seu trajeto para a América Central.



O senador republicano disse em um comunicado à imprensa que, durante seu encontro com Tsai, eles "discutiram nossa oportunidade mútua para melhorar a estatura de nossas relações bilaterais" em uma conversa que abordou vendas de armas, trocas diplomáticas e relações econômicas. "Intensificar a cooperação econômica entre nossas duas nações deve ser uma prioridade; o aumento do acesso aos mercados taiwaneses beneficiará os agricultores, criadores e proprietários de pequenas empresas do Texas", disse.



Um comunicado de imprensa de Abbott, também republicano, informou que ele e Tsai discutiram energia e relações e laços comerciais entre Taiwan e Texas. O governador do Texas disse ainda que eles falaram sobre "como nossas duas economias podem expandir a nossa já próspera parceria comercial".



Um funcionário da equipe de transição do presidente eleito Donald Trump disse que nem Trump nem as autoridades de transição se encontrariam com Tsai. A passagem da presidente taiwanesa pelos EUA foi examinada por Pequim em busca de qualquer sinal de que a equipe de Trump teria qualquer envolvimento com a ilha autogovernada que a China considera seu território. Autoridades de Pequim se queixaram que Trump, no mês passado, violou o protocolo diplomático falando por telefone com a líder taiwanesa. Fonte: Associated Press.







