Corinthians vence Taubaté e avança com 100% de aproveitamento na Copa São Paulo



Domingo - 08/01/2017 - 20h25





Em uma tarde inspirada do atacante Carlinhos - autor de dois gols - e diante de um bom público que compareceu ao estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP), o Corinthians garantiu a liderança isolada do Grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao ganhar do Taubaté por 3 a 2, pela terceira e última rodada da primeira fase.



O primeiro tempo foi todo dominado pelo Corinthians, tanto que acabou indo para o intervalo com 2 a 0 no placar. Aos 15 minutos, Carlinhos recebeu de Pedrinho nas costas da zaga e bateu na saída do goleiro. O artilheiro ampliou aos 36 após jogada ensaiada em cobrança de escanteio.



Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Guilherme Romão aproveitou bola mal tirada pela zaga e soltou a bomba para fazer o terceiro do Corinthians. O Taubaté diminuiu com Gabriel Itajubá aos 29, quando driblou Filipe e bateu para o gol aberto. Nos acréscimos, os donos da casa marcaram o segundo através de um gol contra de João Vitor.



Líder isolado do Grupo 17, com nove pontos em três jogos, o Corinthians vai enfrentar o Manthiqueira-SP, que se classificou depois de empatar com o Coritiba por 1 a 1 também neste domingo. Já o Taubaté vai ter pela frente os paranaenses na segunda fase.



Nas outras partidas do dia, o Taboão da Serra garantiu a classificação para a próxima fase ao empatar com o Ceará, por 1 a 1, em casa, enquanto que o Rio Branco-AC goleou o Floresta-CE por 5 a 1 e ficou com a vaga que era do Audax no Grupo 25. O Bragantino goleou o River-PI por 4 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento.



O Bahia conseguiu arrancar um empate por 1 a 1, garantiu a classificação na liderança do Grupo 21 e ainda eliminou o São Bernardo-SP, dono da casa. No mesmo horário, o Real Noroeste-ES venceu o Interporto-TO por 2 a 0 no Grupo 27 e o São Bento-SP somou os primeiros pontos no Grupo 23, já que venceu o Central-PE por 2 a 0.



Confirma mais resultados deste domingo na Copa São Paulo:



Manthiqueira-SP 1 x 1 Coritiba-PR

Taboão da Serra-SP 1 x 1 Ceará-CE

Trindade-GO 2 x 1 Fast Clube-AM

Guarulhos-SP 1 x 3 Avaí-SC

Juventus-SP 0 x 2 Figueirense-SC

Guaratinguetá-SP 0 x 0 Londrina-PR

Água Santa-SP 0 x 1 Criciúma-SC

Taubaté-SP 2 x 3 Corinthians-SP

River-PI 0 x 4 Bragantino-SP

Floresta-CE 1 x 5 Rio Branco-AC

São Bernardo-SP 1 x 1 Bahia-BA

Real Noroeste-ES 2 x 0 Interporto-TO

São Bento-SP 2 x 0 Central-CE







