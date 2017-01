Maduro eleva em 50% o salário mínimo na Venezuela Agência Estado Link



Domingo - 08/01/2017 - 19h35





Comentários via Facebook:





O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aumentou os salários em 50%. A elevação, contudo, não representa grande alívio em um país onde a inflação deve atingir quatro dígitos este ano, segundo previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI), e a escassez de alimentos tem aumentado.



Maduro disse neste domingo, em seu programa de televisão em rede nacional, que o salário mínimo mensal e o subsídio de alimentação obrigatório seriam de 104.358 bolívares. Isso representa cerca de US$ 30 na taxa do mercado negro bastante utilizada no país.



O aumento vem em um momento em que Maduro busca convencer a oposição a cessar os protestos para destitui-lo e a continuar participando das negociações mediadas pelo Vaticano a fim de aliviar a crise econômica e política no país. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão