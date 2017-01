Líder da Igreja Mundial, pastor Valdemiro é esfaqueado em culto em SP Agência Estado Link



Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, foi esfaqueado no pescoço na manhã deste domingo, 8, durante um culto que celebrava na região do Brás, centro de São Paulo. O ataque ocorreu por volta das 8 horas, enquanto o apóstolo orava, e foi praticado por um homem que teria se passado por fiel da igreja e portava um facão. Segundo vídeos publicados em sua página oficial do Facebook, o religioso passa bem.



"Acabando de ouvir um milagre, um testemunho, entrou alguém, não sei quem é, não vi, por trás, e deu uma facada no pescoço, ou uma navalha, não sei. Mas fiquem tranquilos, porque só vai quando Deus quer", afirmou o religioso, em uma das gravações. "Se Deus não quer, não vai. Eu volto aí pra vocês, para abençoar vocês, em nome de Jesus. Orem por mim ", disse o líder, que pediu orações e perdão a quem cometeu o ato. "Eu perdoo a pessoa que fez isso. Ela carece de perdão, de misericórdia de Deus. Não sei quem é, mas tá perdoada e quem mandou também."



Familiares de Santiago postaram fotos que mostram que o corte no pastor foi profundo. Há também imagens nas redes sociais do suposto criminoso e da arma utilizada por ele - o suposto criminoso teria sido preso. "Deus me livrou de mais uma. Peço agora a misericórdia de Deus para os meus inimigos, que precisam mais." Em seguida, abençoa os fiéis e chora, pedindo saúde, paz e prosperidade. "Obrigada, senhor, por ter me guardado", conclui o religioso, que é ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus.



Santiago fundou sua própria denominação evangélica em 1998, depois de romper com Edir Macedo, e é hoje um dos pastores mais populares do País. A Igreja Mundial do Poder de Deus já conta com 4,5 mil templos no Brasil e no exterior. O crescimento se deve em parte à presença de Santiago na mídia - ele tem dois canais de TV 24 horas . O ataque foi transmitido ao vivo.







