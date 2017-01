Integrantes da Banda Marcial de Birigui reivindicam volta de maestro Monique Bueno Link



Integrantes da Banda Marcial de Birigui reivindicam a volta do maestro Carlos Eduardo Claudino da Silva, de 42 anos. Ele foi demitido após 15 anos coordenando as aulas do grupo.



Na manhã da última sexta-feira, a banda realizou manifestação, iniciando a caminhada em frente à Prefeitura, passando pelas ruas Siqueira Campos, Barão do Rio Branco, praça Doutor Gama e Conselheiro Antônio Prado.



Durante o trajeto, os manifestantes tocaram músicas e levantaram cartazes com os dizeres “Coração ferido - Volta Carlos”, “Sem Carlos, não tem banda” e “Estamos de Luto”.



De acordo com a aluna e esposa do maestro Márcia das Graças Oliveira Tiba, a dispensa se deu no começo deste mês, tendo como justificativa da Prefeitura o corte de gastos.



“Não foi isso que aconteceu porque contrataram outra pessoa no lugar, que não tem o currículo como o dele”, lamentou. Ela disse ainda que o trabalho realizado pelo profissional foi aceito por todos os prefeitos que estiveram à frente de Birigui desde 2002.



A reportagem tentou falar com um dos assessores de imprensa da Prefeitura de Birigui e o próprio prefeito, Cristiano Salmeirão (PTB), mas não obteve sucesso.





