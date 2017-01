2 meses após limpeza, mato volta a crescer no cemitério Recanto de Paz Amanda Lino Link



Domingo - 08/01/2017 - 15h52





Alexandre Souza/Folha da Região - 05/01/2017 Problema antigo na cidade, o cemitério no Rosele continua com aspecto de abandono Problema antigo na cidade, o cemitério no Rosele continua com aspecto de abandono



Dois meses após o Dia de Finados, quando foi limpo e organizado para receber a população, o cemitério Recanto de Paz, no Jardim Rosele, em Araçatuba, já está tomado por mato.



Problema antigo na cidade, o cemitério continua com aspecto de abandono, apresentando também muros caídos e depredados, lixo e entulho. Além disso, na tarde da última quarta-feira (5), a Folha da Região flagrou fogo em montes de folhas, com fumaça pelo local.



Na ocasião, pessoas que visitavam os túmulos de seus entes queridos precisavam andar em meio ao mato alto que havia crescido no local, principalmente nas extremidades do Recanto de Paz, por causa das chuvas recentes que caíram na cidade.



Em outras áreas não havia mato, mas não se sabe se foi cortado ou pelo fato de não haver espécie do tipo no chão de terra batida.



Segundo a nova administração do município, o funcionário José Cláudio Ferreira, nomeado diretor de Assuntos Complementares e que responde pelos cemitérios da cidade, informou que já está sendo organizado mutirão de limpeza, procedimentos de prevenção à dengue e infestações, como a de escorpião, nos cemitérios Recanto da Paz e Saudade.





