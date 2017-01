Lei municipal obriga câmeras em creches privadas Amanda Lino Link



Domingo - 08/01/2017 - 15h47





Creches privadas de Birigui podem passar a ter este ano sistema de monitoramento interno de câmeras. A implantação dos equipamentos nas unidades particulares de ensino infantil da cidade tem como objetivo possibilitar que os pais das crianças ou seus responsáveis legais acompanhem as atividades desenvolvidas em tempo real pela internet.



A obrigatoriedade está prevista na lei 6.305, sancionada na última terça-feira (3) pelo prefeito Cristiano Salmeirão (PTB).



A medida também poderá ser estendida às creches públicas e visa “reforçar a segurança e promover a transparência nas instituições”.



A lei prevê que as unidades de ensino que atendem crianças instalem, obrigatoriamente, o sistema com câmeras de vídeo em suas dependências internas, exceto em banheiros, vestiários e demais locais de privacidade individual ou de acesso e uso restritos.





