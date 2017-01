Papinha quer buscar "unidade e harmonia" no Legislativo Ronaldo Ruiz Galdino Link



Domingo - 08/01/2017 - 15h42





Comentários via Facebook: Atualização: 15h44 de 08/01/2017

Yago Monteiro/Folha da Região - 04/01/2016 Assumimos para não ter mais essa questão de revanchismo após o fim das eleições Assumimos para não ter mais essa questão de revanchismo após o fim das eleições







“Nós assumimos a mesa diretora representando toda a Casa, para não ter mais essa questão de revanchismo após o fim das eleições”, afirmou.



Sobre as polêmicas da eleição da nova mesa diretora, Papinha comentou que conseguiu viabilizar mais votos dentro de seu grupo político e, por isso, se tornou candidato.



“Eu abriria mão da candidatura se a Tieza apresentasse cinco votos (do grupo político do prefeito Dilador Borges - PSDB) para apoiá-la”, disse o pessebista.





Presidente da Câmara de Araçatuba pelos próximos dois anos, Rivael Papinha (PSB) quer dialogar com todos os vereadores da Casa, mesmo os que não são de seu grupo político, para manter a harmonia e a unidade do Legislativo.“Nós assumimos a mesa diretora representando toda a Casa, para não ter mais essa questão de revanchismo após o fim das eleições”, afirmou.Sobre as polêmicas da eleição da nova mesa diretora, Papinha comentou que conseguiu viabilizar mais votos dentro de seu grupo político e, por isso, se tornou candidato.“Eu abriria mão da candidatura se a Tieza apresentasse cinco votos (do grupo político do prefeito Dilador Borges - PSDB) para apoiá-la”, disse o pessebista.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão