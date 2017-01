Três torres empresariais estão mais da metade vendidas Rafaela Tavares Link



Alexandre Souza/Folha da Região - 28/12/2016 Segundo Silvana Caroli, condomínio New York Tower, valor dos imóveis vai de R$ 280 mil a R$ 4 milhões Segundo Silvana Caroli, condomínio New York Tower, valor dos imóveis vai de R$ 280 mil a R$ 4 milhões







Anunciados em 2013, os empreendimentos verticais agregarão escritórios de profissionais liberais e empresas de diferentes portes. As entregas dos espaços aos compradores estão previstas para serem realizadas entre este e o próximo ano. Dois deles já possibilitam visitas de investidores em potencial a salas decoradas.



A coordenadora de vendas da FTI Imóveis Silvana Caroli, uma das profissionais que cuida da comercialização do condomínio New York Tower, conta que a sala decorada oferece uma prévia de como podem ser estruturadas as unidades à venda, cujas áreas variam de 42,74 a 630,91 metros quadrados, no caso das lajes corporativas.



O valor dos imóveis vai de R$ 280 mil a R$ 4 milhões, dependendo de metragem e do andar.





Alexandre Souza/Folha da Região - 29/12/2016 O Araçatuba Office, condomínio empresarial de R$ 30 milhões, conta desde de dezembro com sala decorada para visitas O Araçatuba Office, condomínio empresarial de R$ 30 milhões, conta desde de dezembro com sala decorada para visitas



