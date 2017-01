Após perder tudo, mulher tenta reconstruir moradia Monique Bueno Link



Alexandre Souza/Folha da Região - 03/01/2017 Tatiana conseguiu emprego há 3 meses e planejava construir um muro no imóvel Tatiana conseguiu emprego há 3 meses e planejava construir um muro no imóvel







Dez minutos após a meia-noite, durante a queima de fogos, Tatiana foi avisada por uma vizinha que sua casa estava sendo consumida pelo fogo. "Até me vesti de branco porque só queria paz e acabou acontecendo isso em minha vida", lamentou a doméstica.



Depois que a comunidade do bairro e outras pessoas tomaram conhecimento da situação de Tatiana por meio das redes sociais, a família recebeu como doações alguns móveis, roupas, sapatos e alimentos.



Casos como o da empregada doméstica Tatiana de Souza Laureano já foram noticiados pela Folha da Região em Araçatuba, nos últimos anos, e tiveram final feliz.



Em setembro de 2015, por exemplo, o jornal mostrou a história da dona de casa Rosimar Gil Gomes, hoje com 46 anos, que viu seu imóvel ser consumido pelo fogo, no bairro Jardim Universo, devido a um curto-circuito.





