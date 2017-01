Aldeia da região pode se tornar patrimônio cultural Amanda Lino Link



A proposta visa preservar os costumes e tradições que foram passados às gerações ao longo dos anos pelos índios caingangues e terenos. A iniciativa será feita em parceria entre a administração municipal e a tribo.



O novo prefeito de Braúna, Flávio Giussani (PTB), informa que o primeiro passo do projeto é promover o tombamento e a restauração do posto indígena da reserva, administrado pela Funai (Fundação Nacional do Índio), que fica em uma área de aproximadamente 120 alqueires.



“Queremos transformar este local em um museu da cultura indígena que não existe na região. Nós vamos agora, por meio de projetos específicos, fazer um registro do posto indígena Icatu”, informa.





