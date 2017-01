Morgan Stanley e UBS aumentarão participações em joint ventures na China Agência Estado Link



O Morgan Stanley e o UBS Group planejam aumentar suas participações em operações de banco de investimentos na China continental, em sinal de comprometimento com o desenvolvimento de mais negócios no país, disseram fontes familiarizadas com o assunto.



Os bancos estrangeiros que operam na China devem se aliar a corretoras domésticas em joint ventures. As joint ventures podem aconselhar sobre fusões e aquisições e subscrever ofertas públicas iniciais, embora a maioria não tenha licenças para negociar títulos.



Tanto o Morgan Stanley como o UBS estão planejando aumentar suas participações em joint ventures para 49%, o limite permitido pelas autoridades chinesas. O Morgan Stanley atualmente possui 33,3% de sua joint venture, e o UBS, 24,99%. O Morgan Stanley deverá aumentar sua participação nos próximos dois meses após a aprovação regulatória, enquanto o UBS espera concluir o seu plano ainda este ano, conforme as fontes.



Os bancos globais foram inicialmente autorizados a ter não mais de um terço dos empreendimentos conjuntos, limite que foi elevado para 49% em 2012. A maioria dos bancos não elevou sua participação, com muitos banqueiros argumentando que as receitas obtidas a partir de uma maior participação não valeria as complicações do processo. Contudo, pessoas que acompanham os planos atuais de Morgan Stanley e UBS dizem que a mudança é um sinal de boa-fé para o governo chinês de que os bancos pretendem permanecer lá e têm confiança de que a China se abrirá ao longo do tempo e oferecerá oportunidades. Ganhar pleno acesso aos mercados chineses tem sido um objetivo de longa data dos bancos globais na Ásia. Fonte: Dow Jones Newswires.







