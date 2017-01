Trump aceita conclusões de relatório sobre ataque russo, diz chefe de gabinete Agência Estado Link



Domingo - 08/01/2017 - 14h45





O futuro chefe de gabinete de Donald Trump, Reince Priebus, disse neste domingo que o presidente eleito aceita a conclusão do relatório das agências de inteligência dos Estados Unidos de que a Rússia tentou interferir nas eleições norte-americanas.



Priebus estava presente esta semana quando Trump foi informado das descobertas de inteligência. Autoridades dos EUA afirmam que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pessoalmente dirigiu os ataques cibernéticos para ajudar Trump a vencer a Casa Branca.



Em entrevista ao programa de televisão "Fox News Sunday", Priebus disse que Trump aceita o fato de que a Rússia e outras entidades se envolveram em ataques cibernéticos" contra o país.



Trump até agora havia se recusado a dizer se aceita a afirmação de que a Rússia interferiu nas eleições a seu favor.



Ontem, Trump escreveu, em seu perfil no Twitter, que somente "pessoas estúpidas ou tolas" pensam que ter uma boa relação com a Rússia é uma coisa negativa. "Quando eu for presidente, a Rússia irá nos respeitar muito mais do que agora e os dois países, talvez, irão trabalhar juntos para resolver alguns dos grandes problemas mundiais", afirmou.



Antes disso, o presidente eleito norte-americano já havia culpado o Partido Democrata pelo ataque cibernético feito pela Rússia durante as eleições, dizendo que houve "negligência grosseira" por parte do comitê democrata em relação ao ataque. Fonte: Associated Press.







