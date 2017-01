Aposentada com Alzheimer cai em piscina e morre Lázaro Jr. Link



A aposentada Leonor de Paula Melhado, 67 anos, foi encontrada morta dentro da piscina da casa dela, no bairro Guanabara, em Araçatuba. O acidente aconteceu na última sexta-feira (6). A vítima sofria de mal de Alzheimer.



Segundo o boletim de ocorrência, a idosa foi encontrada já sem vida por uma filha, outra aposentada de 50 anos. A testemunha contou à polícia que a mãe dela dormia em um quarto nos fundos. Diariamente a testemunha acordava às 7h para dar comida à mãe, porém, na sexta-feira, por motivos particulares, ela acordou às 9h.



QUARTINHO

Quando foi visitar a vítima, no quartinho, ela a encontrou caída na piscina, que fica ao lado de um corredor entre os dois imóveis. A testemunha pediu socorro e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi ao local. Ao examinar a idosa, o médico confirmou o óbito.



Equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) esteve no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) por funcionários de uma empresa funerária e liberado aos familiares para velório e enterro após exame necroscópico.





