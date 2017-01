Theresa May diz que Brexit terá início nas próximas semanas Agência Estado Link



Domingo - 08/01/2017 - 09h35





Comentários via Facebook:





A primeira-ministra britânica, Theresa May, concedeu uma entrevista à rede de TV Sky News na manhã deste domingo, onde afirmou que o plano de saída do Reino Unido da União Europeia (que ficou conhecido como Brexit) irá começar "nas próximas semanas". May também afirmou que o pensamento do governo sobre o Brexit "não é confuso", como sugeriu Ivan Rogers, ex-embaixador do Reino Unido na UE, que renunciou ao cargo há pouco dias.



Ela também disse que a prioridade do governo é conseguir o "melhor acordo possível" nas relações comerciais com o bloco europeu. "O Reino Unido precisa se questionar sobre qual é a melhor relação que se deve ter com a UE. O que for melhor para os britânicos também será bom para a zona do euro. O que temos que lembra é que o Reino Unido está deixando a União Europeia e não a Europa", disse a premiê britânica.



May havia prometido, no ano passado, que ativaria o Artigo 50 do Tratado de Lisboa até o fim de março para iniciar formalmente a saída do Reino Unido da UE. À Sky News, a premiê disse que as conversas com o bloco europeu terão início em abril.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão