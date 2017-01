Roraima encontra mais dois corpos em presídio e número de mortos sobe para 33 Agência Estado Link



Sábado - 07/01/2017 - 18h25





Comentários via Facebook:





Boa Vista, 07/01/2017 - O Governo de Roraima informou neste sábado, 7, ter encontrado, após buscas, dois corpos enterrados na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC). Com isso, sobe para 33 o número de mortos no massacre ocorrido na unidade.



As duas vítimas foram localizadas na ala da cozinha. Elas ainda não foram oficialmente identificadas, o que dependerá de perícia a ser realizada pela Polícia Civil, cujos agentes foram ao local para a remoção dos corpos.



Neste sábado, antes de os mortos serem encontrados, o secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, Uziel Castro, informou que o governo estava investigando denúncia de familiares de presos de que haveria dois detentos enterrados no complexo. Eles seriam Erismar Duran e Jaime de Conceição Pereira. A informação teria vindo de "dentro da penitenciária".



A dona de casa Simone Conceição, mulher de Jaime, buscava informações do preso pela manhã. "Ele não é bicho para ficar enterrado lá", disse ela.



Após a crise no complexo, o governo de Roraima pretende pedir novamente ao Ministério da Justiça a ajuda da Força Nacional de Segurança Pública. A governadora Suely Campos (PP) havia solicitado no ano passado a ajuda do governo federal para controlar rebeliões nos presídios estaduais, mas o pedido foi negado à época.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão