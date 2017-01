Empresa de ônibus alerta passageiros sobre doença Monique Bueno Link



Além de Ribeirão, a cidade de Bady Bassit, na região de São José do Rio Preto, também teve morte em humano pela febre amarela em abril de 2016.



Segundo a gerente administrativa da empresa, Vivian de Castilho Barduci Souza, panfletos cedidos pela Vigilância Sanitária de Araçatuba serão entregues aos clientes a partir da próxima segunda-feira.



“Serão entregues, no ato da venda das passagens para os clientes que adquirirem destinos como Ribeirão Preto e região”, informou ela, ao citar que a Reunidas transporta, em média, 12 mil passageiros, por mês, a Ribeirão Preto. A empresa possui dois horários diários com partida de Araçatuba, e um horário saindo de Andradina, com entrada em Mirandópolis, Valparaíso, Birigui, Penápolis e Lins.



Além da empresa de transporte terrestre, o governo paulista vai reforçar a importância da proteção contra a febre amarela, com base na orientação à população e intensificação de medidas preventivas. No ano passado, até 12 de dezembro, foi confirmada a doença em 24 macacos, nas regiões de Ribeirão, Barretos e Rio Preto.







