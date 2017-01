Hospital Ritinha Prates tem vagas ociosas para deficientes visuais Monique Bueno Link



Independentemente do número de pessoas encaminhadas ao serviço, a associação recebe do governo federal R$ 60 mil por mês para tratar pacientes com cegueira e problemas severos na visão. O coordenador do CER, Marcos Adriano Mantovan, diz que a ociosidade ocorre por falha na comunicação das secretarias de saúde dos municípios da região.



“Notamos que muitos atendimentos não são feitos, pois a informação demora a chegar até o paciente. E, quando chega, o encaminhamento não ocorre da forma correta, que começa nas unidades básicas de saúde da região até a Secretaria de Saúde de Araçatuba”, explica Mantovan, ao ressaltar que, desde o início do serviço, em agosto de 2015, o CER desenvolve trabalho com a Secretaria de Saúde de Araçatuba e o DRS-2 (Departamento Regional de Saúde) para melhorar o entendimento dos gestores. “Sabendo melhor do processo e alinhando os procedimentos, mais pessoas serão atendidas.”







